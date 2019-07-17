Кино
Умер актер и режиссер Юрий ПрохоровМосковский Комсомолец 12:28
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, прощание состоится 19 июля в 11:00 в московском Храме Петра и Павла в Лефортово. На счету Прохорова более 20 актерских работ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:03, Вашингтон
Политика
Суд продлил арест шести украинским морякам
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Экономика
ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний
В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено в 18:58
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Экономика
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Политика
Появились новые свидетели в деле о крушении MH17
В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Представлен прочный смартфон Doogee S90 Pro
Известная компания Doogee официально представила новую модель прочного смартфона S90 Pro.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Волочкова показала синяки и ссадины после репетиций нового шоу
Заглянув на репетицию звезды, наши корреспонденты с ужасом обнаружили на ее теле синяки и ссадины.
Обновлено в 04:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Кино
Суханов рассказал о съемках в драме Анастасии Пальчиковой «Маша»
Обновлено в 12:22
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»
Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
Обновлено в 18:14
Наука
Из-за увеличения дождей австралийские муравьи готовятся к Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Стала известна причина массового отравления детей в Крыму
Напомним, 16 июля произошло массовое отравление в детском оздоровительном лагере «Лучистый». В больницу поступило 49 детей и пятеро вожатых.
Обновлено в 07:43
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Политика
Антонов заявил о развязывании США визовой войны
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28