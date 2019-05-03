Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»ТАСС вчера в 19:19
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter.
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Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено вчера в 18:22
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено вчера в 20:34
Интернет
Первый спам появился более 40 лет назад
3 мая 1978 года появился первый спам.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Правда ли, что грибы, картошку и яйца нельзя повторно разогревать?
Недавно сразу несколько сетевых изданий опубликовали информацию об опасности повторного разогревания пищи, особенно были отмечены картофель, свекла, яйца, куриное мясо и грибы.
Обновлено вчера в 17:15
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Горсовет согласовал застройку частного сектора в Добром многоэтажками
На апрельском заседании депутаты владимирского горсовета согласовали застройку частного сектора в Добром многоэтажками.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро будут закрыты 3 мая
Из-за подключения коммуникаций строящегося участка Сокольнической линии московского метро на сутки будут закрыты две южные станции линии – «Румянцево» и «Саларьево».
Обновлено 30 апреля в 16:53
Здоровье
Боль в ступнях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
О проблемах с сердцем может сигнализировать холодная и бледная стопа. А если на ступне отсутствует пульс, это является признаком аритмии.
Обновлено 01 мая в 21:59
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Космос
С 2027 года мимо Земли пролетит шесть астероидов
Обновлено 01 мая в 16:51
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов
Кстати, фото в бикини Горбань обычно восхищает не только мужчин, но и девушек-фолловеров, которых актриса мотивирует на спортивные достижения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено вчера в 18:20