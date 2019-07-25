Кино
Умер актер Малого театра Анатолий ТороповКультуромания 10:56
В Малом театре сообщили о смерти актера Анатолия Торопова. Народный артист ушел из жизни в возрасте 91 года. Причина смерти Торопова не уточняется.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Футбол
Де Росси стал игроком «Бока Хуниорс»
"Бока Хуниорс" объявила, что итальянский полузащитник Даниэле Де Росси стал игроком аргентинской команды.
Обновлено в 17:13
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России
В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Общество
Синоптики оценили вероятность выпадения мокрого снега в конце недели
«Северная часть европейской территории России, освободившись от циклонов, окажется во власти холодного воздуха с самого Северного полюса уже в субботу, там температура понизится на 5—7 °С. На северо-востоке региона местами возможны осадки в виде мокрого снега», — говорится на сайте организации.
Обновлено в 16:22
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
В ходе слушаний Мюллер подтвердил обвинения в адрес России о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году и подчеркнул, что расследование не установило наличие сговора между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и российским правительством.
Обновлено вчера в 10:39
Баскетбол
«Бостон» подписал контракт с 231-сантиметровым центровым Фаллом
Центровой Тако Фалл подписал контракт с «Бостоном», сообщает официальный сайт «Селтикс». Также клуб подписал защитника Джавонте Грина.
Обновлено в 17:34
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.
Обновлено в 07:55
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено в 12:45
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Авто
В России построят новый автозавод
По словам Сорокина, на первом этапе на новом предприятии организуют две сборочные линии, а к 2024 году построят цеха сварки и окраски.
Обновлено в 03:43
Культура
Машков рассказал, когда вернется в кино
Актер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, когда зрители могут ожидать его возвращения в кино.
Обновлено в 14:26
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания МГИК
Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.
Обновлено в 16:41
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают Утяшеву в вечернем платье на рыбалке
На кадрах девушка предстала в длинном вечернем платье черного цвета в горох.
Обновлено в 06:18
Политика
Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта
В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе вышли в свет
Нино Нинидзе появилась на светском мероприятии в обществе актера Максима Виторгана.
Обновлено в 08:15
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Политика
ЕС не принял требования Джонсона по Brexit
Евросоюз не принял требование нового премьера Британии Бориса Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit, сообщают СМИ.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:33