Кино

Умер актер Малого театра Анатолий ТороповКультуромания 10:56

В Малом театре сообщили о смерти актера Анатолия Торопова. Народный артист ушел из жизни в возрасте 91 года. Причина смерти Торопова не уточняется.
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов

Газета.Ru13:17

Умер актер Малого театра Торопов

РБК11:50

Умер народный артист России Анатолий Торопов

Lenta.ru10:02

Умер актёр Анатолий Торопов

RT на русском09:54

Умер народный артист России Анатолий Торопов

РИА Новости09:46

Биография народного артиста России Анатолия Торопова

ТАСС10:15

Умер актер Анатолий Торопов

Российская газета10:46
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:41, Вашингтон
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Министерство обороны Турции сообщило об окончании первого этапа поставок российских ЗРК С-400 в страну.
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Анатолий Торопов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации.
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