Общество
Умер актер и режиссер Евгений Радомысленский
Умер актер и режиссер Евгений РадомысленскийРБК13:05
Российский актер и режиссер Евгений Радомысленский умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ), в котором он возглавлял кафедру актерского мастерства. Причины его смерти не называются.
РБК13:05
с чего всё началось
Советский и российский театральный актер, а также режиссер театра и кино Евгений Радомысленский скончался в возрасте 83 лет, написала в своем фейсбуке ректор Института Современного Искусства (ИСИ) Ирина Сухолет.Газета.Ru12:46
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