Кино
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook.
РИА Новостивчера в 19:54
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Кино
Гангстерская драма из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей
Обновлено вчера в 10:51
Кино
Последний фильм Михаила Задорнова покажут 1 января
Обновлено вчера в 20:24
Кино
Эдгар Райт проиграл «Оскар» Джеймсу Вану
Эдгар Райт проспорил «Оскар» своему коллеге Джеймсу Вану, который не так давно выпустил свой первый супергеройский фильм «Аквамен».
Обновлено вчера в 10:03
Кино
Сборы «Аквамена» превысили $500 миллионов
Аналитик Forbes Марк Хьюз предполагает, что к концу недели общемировые сборы кинокомикса DC вырастут до $700 миллионов, тогда как в итоге «Аквамен» принесёт около 1 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 16:51
Кино
«Оскар» не достанется антирусскому фильму про одичалых
Фильм "Донбасс" нового любимца Канн и всей рукопожатной публики Сергея Лозницы (Украина, Франция, Нидерланды, Румыния, Германия) не попал-таки в шорт-лист премии "Оскар".
Обновлено в 00:01
Кино
Фильм «Т-34» о подвиге советских танкистов выходит в российский прокат
Отмечается, что 27 декабря картина выйдет в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широкий прокат фильм поступит 1 января.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Названы номинанты кинопремии «Золотой орел»
Обновлено вчера в 10:47
Кино
Джон Фавро показал дроида-убийцу из «Мандалорца»
Режиссёр сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных Войн» Джон Фавро решил поздравить своих поклонников с Рождеством с помощью фотографии со съёмок сериала - судя по всему, в шоу появится известный дроид-убийца IG-88.
Обновлено вчера в 08:41
Кино
Любви и процветания: Охлобыстин поздравил всех с Новым годом
Обновлено вчера в 21:15
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоценённых актёров
Невыгодными для студия оказались и такие популярные у аудитории актёры, как Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2). В прошлом году подобный рейтинг возглавил Марк Уолберг, а вот Кристиан Бэйл сохранил свою позицию.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Новая премьера театра им. Моссовета стала бенефисом Ольги Остроумовой
Мамой героини стала Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 11:16
Кино
«Елки. Последние» поднимают тему прощания и прощения
Улыбку вызывают буквально шутки две, но еще и осознание того факта, что якобы "Елки" - последние.
Обновлено вчера в 10:00
Кино
«Снежная Королева» объявила фотоконкурс в Instagram
Wizart Animation запустила конкурс фотографий с мультипликационными героями ленты. Все гости Лианозовского парка смогут сделать фото.
Обновлено вчера в 19:01
Кино
В Твери показали фильм о ремеслах региона
Главными героями второго фильма стали резчик по дереву Евгений Соловьев, вышивальщицы Надежда Баринова и Дарья Кукшина, специалист по ручной набойке Дина Елисеева, художник росписи по дереву Максим Оразкулиев, специалист по художественному стеклоделию завода «Красный Май» Алексей Толстокорый.
Обновлено вчера в 10:47
Кино
Наш Жерар
Кажется, совсем недавно он был худым и юрким, выступая в кафе со своими сверстниками Патриком Дэваэром и Миу-Миу, играя эпизодические роли на телевидении и в театре.
Обновлено в 00:00