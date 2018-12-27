Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
РИА Новости
вчера в 19:54

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook.
РИА Новостивчера в 19:54

Подробнее о событии

Умер известный российский актер, озвучивавший Сталлоне, Дизеля и Гибсона

URA.Ruвчера в 21:56

Скончался озвучивший Сталлоне и Гибсона актер Матвеев

Российская газетавчера в 21:14

Умер Дмитрий Матвеев

Газета.Ruвчера в 20:13

Умер актёр Дмитрий Матвеев

RT на русскомвчера в 20:03

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

РИА Новостивчера в 19:54

Скончался актер - русский голос Сталлоне, Дизеля и Гибсона

Национальная служба новостейвчера в 14:29

Умер Дмитрий Матвеев, озвучивавший Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона

ИА InterMediaвчера в 14:03
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Кино

Гангстерская драма из фильма «Один дома» оказалась ненастоящей

Обновлено вчера в 10:51
Кино

Последний фильм Михаила Задорнова покажут 1 января

Обновлено вчера в 20:24
Кино

Эдгар Райт проиграл «Оскар» Джеймсу Вану

Эдгар Райт проспорил «Оскар» своему коллеге Джеймсу Вану, который не так давно выпустил свой первый супергеройский фильм «Аквамен».
Обновлено вчера в 10:03
Кино

Сборы «Аквамена» превысили $500 миллионов

Аналитик Forbes Марк Хьюз предполагает, что к концу недели общемировые сборы кинокомикса DC вырастут до $700 миллионов, тогда как в итоге «Аквамен» принесёт около 1 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 16:51
Кино

«Оскар» не достанется антирусскому фильму про одичалых

Фильм "Донбасс" нового любимца Канн и всей рукопожатной публики Сергея Лозницы (Украина, Франция, Нидерланды, Румыния, Германия) не попал-таки в шорт-лист премии "Оскар".
Обновлено в 00:01
Кино

Фильм «Т-34» о подвиге советских танкистов выходит в российский прокат

Отмечается, что 27 декабря картина выйдет в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широкий прокат фильм поступит 1 января.
Обновлено вчера в 23:18
Кино

Названы номинанты кинопремии «Золотой орел»

Обновлено вчера в 10:47
Кино

Джон Фавро показал дроида-убийцу из «Мандалорца»

Режиссёр сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных Войн» Джон Фавро решил поздравить своих поклонников с Рождеством с помощью фотографии со съёмок сериала - судя по всему, в шоу появится известный дроид-убийца IG-88.
Обновлено вчера в 08:41
Кино

Любви и процветания: Охлобыстин поздравил всех с Новым годом

Обновлено вчера в 21:15
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоценённых актёров

Невыгодными для студия оказались и такие популярные у аудитории актёры, как Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2). В прошлом году подобный рейтинг возглавил Марк Уолберг, а вот Кристиан Бэйл сохранил свою позицию.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Новая премьера театра им. Моссовета стала бенефисом Ольги Остроумовой

Мамой героини стала Ольга Остроумова.
Обновлено вчера в 11:16
Кино

«Елки. Последние» поднимают тему прощания и прощения

Улыбку вызывают буквально шутки две, но еще и осознание того факта, что якобы "Елки" - последние.
Обновлено вчера в 10:00
Кино

«Снежная Королева» объявила фотоконкурс в Instagram

Wizart Animation запустила конкурс фотографий с мультипликационными героями ленты. Все гости Лианозовского парка смогут сделать фото.
Обновлено вчера в 19:01
Кино

В Твери показали фильм о ремеслах региона

Главными героями второго фильма стали резчик по дереву Евгений Соловьев, вышивальщицы Надежда Баринова и Дарья Кукшина, специалист по ручной набойке Дина Елисеева, художник росписи по дереву Максим Оразкулиев, специалист по художественному стеклоделию завода «Красный Май» Алексей Толстокорый.
Обновлено вчера в 10:47
Кино

Наш Жерар

Кажется, совсем недавно он был худым и юрким, выступая в кафе со своими сверстниками Патриком Дэваэром и Миу-Миу, играя эпизодические роли на телевидении и в театре.
Обновлено в 00:00
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Дмитрий Матвеев
Актёр
Советский и российский киноактёр, мастер дубляжа.
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Сильвестр Сталлоне
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые», к созданию которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.
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