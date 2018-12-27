Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook.

Кино Кино Последний фильм Михаила Задорнова покажут 1 января

Кино Кино Эдгар Райт проиграл «Оскар» Джеймсу Вану Эдгар Райт проспорил «Оскар» своему коллеге Джеймсу Вану, который не так давно выпустил свой первый супергеройский фильм «Аквамен».

Кино Кино Сборы «Аквамена» превысили $500 миллионов Аналитик Forbes Марк Хьюз предполагает, что к концу недели общемировые сборы кинокомикса DC вырастут до $700 миллионов, тогда как в итоге «Аквамен» принесёт около 1 миллиарда долларов.

Кино Кино «Оскар» не достанется антирусскому фильму про одичалых Фильм "Донбасс" нового любимца Канн и всей рукопожатной публики Сергея Лозницы (Украина, Франция, Нидерланды, Румыния, Германия) не попал-таки в шорт-лист премии "Оскар".

Кино Кино Фильм «Т-34» о подвиге советских танкистов выходит в российский прокат Отмечается, что 27 декабря картина выйдет в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широкий прокат фильм поступит 1 января.

Кино Кино Джон Фавро показал дроида-убийцу из «Мандалорца» Режиссёр сериала «Мандалорец» по вселенной «Звёздных Войн» Джон Фавро решил поздравить своих поклонников с Рождеством с помощью фотографии со съёмок сериала - судя по всему, в шоу появится известный дроид-убийца IG-88.

Кино Кино Любви и процветания: Охлобыстин поздравил всех с Новым годом

Кино Кино Forbes составил рейтинг самых переоценённых актёров Невыгодными для студия оказались и такие популярные у аудитории актёры, как Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2). В прошлом году подобный рейтинг возглавил Марк Уолберг, а вот Кристиан Бэйл сохранил свою позицию.

Кино Кино Новая премьера театра им. Моссовета стала бенефисом Ольги Остроумовой Мамой героини стала Ольга Остроумова.

Кино Кино «Елки. Последние» поднимают тему прощания и прощения Улыбку вызывают буквально шутки две, но еще и осознание того факта, что якобы "Елки" - последние.

Кино Кино «Снежная Королева» объявила фотоконкурс в Instagram Wizart Animation запустила конкурс фотографий с мультипликационными героями ленты. Все гости Лианозовского парка смогут сделать фото.

Кино Кино В Твери показали фильм о ремеслах региона Главными героями второго фильма стали резчик по дереву Евгений Соловьев, вышивальщицы Надежда Баринова и Дарья Кукшина, специалист по ручной набойке Дина Елисеева, художник росписи по дереву Максим Оразкулиев, специалист по художественному стеклоделию завода «Красный Май» Алексей Толстокорый.