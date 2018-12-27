Кино
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Об этом сообщил друг актера Олег Хартулари на своей странице в Facebook.
РИА Новости19:54
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Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Обновлено в 21:28
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено в 11:22
Общество
Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году
В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
Обновлено в 20:17
Космос
Высоту полета МКС увеличили на 1,15 километра
Коррекция орбиты Международной космической станции прошла утром в четверг, с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-10" высоту полета МКС подняли на 1,15 километра, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Трамп признался, что беспокоился при перелете в Ирак
Президент США Дональд Трамп признался, что ему было неспокойно лететь в Ирак, куда он прибыл в среду с необъявленным визитом.
Обновлено в 16:15
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram
Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram telegram.org.
Обновлено в 21:54
Политика
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине
Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено в 13:45
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено в 17:07
Политика
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Общество
«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы
Обновлено в 15:32
Политика
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Энергетика
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 5%
Обновлено в 13:30
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Политика
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Варниг был назначен членом совета директоров «Русала» в июне 2012 года и избран председателем совета директоров в октябре 2012 года.
Обновлено в 09:23
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России
Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду
Обновлено в 22:30
Политика
Трамп заявил, что не будет торопиться с выбором нового главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп заявил репортерам в ходе визита в Ирак, что не будет торопиться с выбором кандидатуры нового главы Пентагона, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 17:05
Экономика
Дальнему Востоку добавили капитала
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 11:54
Общество
Глава Мосгорсуда: следователи разучились собирать доказательства
Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, подводя итоги рассмотрения районными судами дел с участием присяжных заявила о том, что новый формат слушаний указал на снижение качества работы следствия.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Футбол
Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 16:01
Космос
Илон Маск продемонстрировал часть космического корабля SpaceX Starship
Аэрокосмическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX продолжает работу над подготовкой новой системы Big Falcon Rocket (BFR), состоящей из сверхтяжёлой ракеты и космического корабля, которую можно будет использовать для полётов на Луну и Марс.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным
Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26