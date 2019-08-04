Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай КардашевПолитика Сегодня 07:49
Кардашев входил в десятку самых авторитетных советских, а затем и российских ученых. В 1964 году академик создал шкалу уровня развития цивилизаций, по которой они подразделяются на несколько уровней энергопотребления. Шкала получила название в честь своего создателя.
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