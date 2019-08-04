Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай КардашевПолитика Сегодня 07:49

Кардашев входил в десятку самых авторитетных советских, а затем и российских ученых. В 1964 году академик создал шкалу уровня развития цивилизаций, по которой они подразделяются на несколько уровней энергопотребления. Шкала получила название в честь своего создателя.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Умер астрофизик Николай Кардашев

N+1вчера в 18:27

Памяти Николая Кардашева

Индикатор03:16

Умер академик Николай Кардашев, знаменитый исследователь космоса

Газета.Ru05:30

Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев

РИА Новости05:27

Умер академик Николай Кардашев

Lenta.ru05:46

Умер астрофизик Николай Кардашев

ТАСС05:48

Умер советский астрофизик Николай Кардашев

РБК06:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила более 750 тыс. га леса в Сибири

Обновлено в 11:12
Происшествия

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 10:32
Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором.
Обновлено в 10:44
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Военный истребитель разбился в Иране

Военный истребитель потерпел крушение на юге Ирана. Инцидент произошёл в провинции Бушир.
Обновлено в 06:33
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Авто

Худшие и лучшие машины «Форсажа»

Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»

Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Футбол

«Спартак» — «Динамо» — 0:0, 3 августа, причины плохой игры «Спартака»

Все видели, что «Спартак» в первом тайме, за исключением стартовых минут 12, играл очень плохо – перестал прессинговать, отдал мяч, стал уступать центр поля и пропускать на свои ворота множество атак.
Обновлено в 10:30
Баскетбол

Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче

Обновлено в 09:48
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» Фирпо

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В России приступили к летным испытаниям тяжелого БЛА «Охотник»

Обновлено в 03:03
Общество

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Спорт

Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Футбол

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»

В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином»

Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Работу рамок досмотра в терминале D в Шереметьеве восстановили

Обновлено в 07:25
Космос

Земля может стать линзой телескопа

Обновлено в 08:18
Футбол

Александр Гацкан считает, что «Крылья Советов» пропустили нелепый гол

Что касается "Локомотива", то забили гол, хотели забить второй, но попались на контратаку.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Курской области застрелили полицейского

Обновлено в 02:57
Политика

МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
ещё по теме
Николай Семёнович Кардашёв
Учёный
Советский и российский учёный, специалист в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии. Доктор физико-математических наук, академик РАН. Директор Астрокосмического центра ФИАН, лауреат Государственной премии СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное