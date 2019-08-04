Наука

Умер академик РАН Николай КардашевКоммерсантъ 06:22

На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН). О смерти академика сообщается на сайте ФИАН.
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Учёный
Советский и российский учёный, специалист в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии. Доктор физико-математических наук, академик РАН. Директор Астрокосмического центра ФИАН, лауреат Государственной премии СССР.
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