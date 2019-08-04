Наука
Умер академик РАН Николай КардашевКоммерсантъ 06:22
На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН). О смерти академика сообщается на сайте ФИАН.
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Очередной конец света назначили на 12 августа
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В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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