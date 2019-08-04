Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смертиВести.Ru 09:01

Факт смерти артиста подтвердил РИА Новости его сын Антон Токарев. Вилли Токарев — уроженец хутора Чернышев тогдашнего Северо-Кавказского края РСФСР. В 1974 году он эмигрировал в США по израильской визе, в Нью-Йорке работал курьером и таксистом, затем пел в ресторанах.
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с чего всё началось

Скончался советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев

Об этом "Эху" сообщил народный артист России, ведущий "Эха" Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева.
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Скончался певец Вилли Токарев. Ему было 84

Эхо Москвы15:04

Стало известно о смерти Вилли Токарева

РЕН ТВ08:46
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Вилли Токарев
Певец
Советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Почётный житель Таганского района города Москвы.
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