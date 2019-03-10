Кино
Умер СиСи Кэпвелл из «Санта-Барбары»Российская газета 08:03
Американский актер Джед Аллан скончался на 85-м году жизни. Российскому зрителю артист известен прежде всего по роли Си Си Кэпвелла в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара". Именно этот сериал принес актеру наибольшую популярность.
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