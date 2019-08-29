Кино

Passion.ruPassion.ruУмер 54-летний актер Александр Числов

СМИ сообщили о трагедии со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. «Нам сегодня сообщили, что актер Александр Числов скончался», — цитирует информационное агентство ТАСС слова инсайдера.
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