Кино
Passion.ruУмер 54-летний актер Александр Числов
СМИ сообщили о трагедии со ссылкой на пресс-службу Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ. «Нам сегодня сообщили, что актер Александр Числов скончался», — цитирует информационное агентство ТАСС слова инсайдера.
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Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Потехин перешел в «Куньлунь»
Нападающий Богдан Потехин перешел в «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 10:15
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
CNN: Трамп может остановить военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки предоставления американской военной помощи Украине, сообщил 29 августа телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
REGNUM 10:54
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Законопроект "Об импичменте президента" предлагался на рассмотрение депутатов и ранее, но зарегистрированный 29 мая документ так и не был рассмотрен прошлым составом парламента, так как не набрал нужного количества голосов.
Газета.Ru 11:17
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
Газета.Ru 08:43
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Политика
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Спикер Верховной рады нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.
РИА Новости 11:16
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Политика
Медведев назначил нового главу Фонда дольщиков
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности гендиректора Фонда защиты прав дольщиков главу компании "Дом.РФ" Александра Плутника и назначил вместо него замгендиректора компании Олега Говоруна.
РИА Новости 10:41
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Футбол
«Зенит» узнает соперников по группе в Лиге чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 состоится в четверг.
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Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
На Флориду надвигается ураган «Дориан»
Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан" может стать одним из сильнейших в истории США.
Комсомольская правда 08:57
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru вчера в 11:43
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52