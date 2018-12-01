Бывший американский лидер Джордж Буш — младший подтвердил, что его отец, 41-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш — старший, скончался в возрасте 94 лет. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.

Политика Политика Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — цитирует РИА Новости сообщение.

Политика Политика В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.

Политика Политика Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности» "Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.

Политика Политика Песков рассказал о письме Коэна в Кремль Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика В Германии призвали закрыть порты для российских судов Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря, об этом сообщает журнал Stern.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

Политика Политика Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.

Политика Политика Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.

Политика Политика Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Политика Политика Захарова рассказала о мягких мерах России в Керченском проливе Братское отношение к Украине удерживало российских пограничников от более серьезных мер в отношении кораблей, осуществлявших провокацию в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Политика Политика Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины против Китая Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.