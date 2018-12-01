Политика
Джордж Буш — младший подтвердил смерть своего отца
Джордж Буш — младший подтвердил смерть своего отцаRT на русском00:46
Бывший американский лидер Джордж Буш — младший подтвердил, что его отец, 41-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш — старший, скончался в возрасте 94 лет. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.
RT на русском00:46
Оценить
46 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
Политика
Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Российские военные успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — цитирует РИА Новости сообщение.
Обновлено в 02:13
Политика
В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам
Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.
Обновлено в 02:08
Политика
Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности»
"Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.
Обновлено в 02:06
Политика
Песков рассказал о письме Коэна в Кремль
Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 01:53
Политика
В Германии призвали закрыть порты для российских судов
Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря, об этом сообщает журнал Stern.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета
Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".
Обновлено в 01:46
Политика
Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею
Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.
Обновлено в 01:42
Политика
Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии
Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.
Обновлено в 01:12
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен
Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России
Обновлено в 01:35
Политика
Захарова рассказала о мягких мерах России в Керченском проливе
Братское отношение к Украине удерживало российских пограничников от более серьезных мер в отношении кораблей, осуществлявших провокацию в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Трамп заявил, что не хочет ужесточать таможенные пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет ужесточать введенные ранее таможенные пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.
Обновлено в 00:48
Политика
Пекин призвал Токио ускорить диалог по вопросам торговли
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на полях G20 в Аргентине призвал премьер-министра Японии Синдзо Абэ ускорить переговорный процесс и прийти к договоренностям по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП, RCEP) и трехстороннему соглашению о свободной торговле с Южной Кореей, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Обновлено в 01:50