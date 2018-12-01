Политика
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства. Джордж Буш-старший скончался в Хьюстоне. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.
Интерфакс00:23
Оценить
148 человек отреагировали
Джордж Буш-старший был человеком высочайшего характера и лучшим папой, о котором только мог попросить сын или дочь.
— Джордж Буш, американский политикНовые Известия 02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Европарламент предложил перейти к точечному сотрудничеству с Россией
Европарламент предлагает рассмотреть приостановку действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией и перейти к точечному сотрудничеству.
Обновлено в 05:56
Политика
Песков: Путин и Трамп поздоровались на саммите G20
Трамп, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация, связанная с событиями в Керченском проливе будет урегулирована.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Минобороны показало испытания новой ракеты системы ПРО
Минобороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане.
Обновлено в 05:32
Политика
Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»
Журналист из Финляндии Юсси Конттинен опубликовал в газете Helsingin Sanomat материал, в котором рассказал, что россияне потребляют чрезмерно много энергии, а также не замечают проблему глобального потепления, передает ФАН.
Обновлено в 05:52
Политика
Парламент ДНР утвердил нового председателя правительства
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики утвердил кандидатуру и. о. зампредседателя Совета министров Александра Ананченко на пост председателя правительства ДНР.
Обновлено в 05:55
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
Обновлено в 05:55
Политика
Климкин пригрозил закрыть порты Украины для российских судов
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти страны могут закрыть ряд украинских портов для российских судов.
Обновлено в 05:28
Политика
Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 100-летием со дня основания.
Обновлено в 04:51
Политика
Мемуары Мишель Обамы разошлись рекордным тиражом в США и Канаде
В США и Канаде продали более 2 млн экземпляров книги бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление", сообщают американские СМИ.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею
Обновлено в 04:32
Политика
Мэй обсудила с саудовским принцем убийство Хашукджи
Обновлено в 05:53
Политика
Киев разрабатывает процедуру доступа иностранных журналистов в Крым
Министерство информационной политики Украины начало разрабатывать процедуру, позволяющую иностранным журналистам посещать Крым на время действия военного положения в ряде регионов страны.
Обновлено в 02:44
Политика
Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии
Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.
Обновлено в 03:45
Политика
Эксперт оценил призыв депутата Рады не пускать на Украину женщин из России
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT предложение первого замглавы фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрея Тетерука запретить въезд на Украину российским женщинам.
Обновлено в 04:32