Культура
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас МельничукРИА Новости06:37
Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37
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Культура
Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертом
Ранее СМИ сообщали, что 76-летний Лещенко в субботу должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», но состояние здоровья певца ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован перед концертом.
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Кино
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Ролику удалось обогнать показатели дебютного трейлера «Войны бесконечности», собравшего 230 миллионов просмотров за первые 24 часа с момента публикации.
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Кино
Появился первый трейлер фильма ужасов о Супермене
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Культура
В израильском театре роль Жанны д’Арк исполнит российский робот
В Тель-Авиве в премьерном спектакле "Лолита/Жанна д'Арк" театра "Гешер" главную женскую роль исполнит робот, собранный в Москве.
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Театры
Инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве
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Театры
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Кино
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Мединский оценил ситуацию с отменами концертов рэперов
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Кино
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Самый яркий Вальмон, неожиданный полковник Куртц, безумный убийца президента и новый Эркюль Пуаро - известный голливудский актер Джон Малкович отмечает 65-летний юбилей.
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Сюжет сериала разворачивается в альтернативной вселенной, в которой семь детей со сверхестественными способностями попадают в семью к миллионеру-пришельцу Реджинальду Харгривсу, создавшему Академию «Амбрелла» для защиты Земли.
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Культура
Герою фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник
Герою культового фильма «В бой идут одни „старики“» — Макарычу — поставили памятник в Ахтубинске Астраханской области.
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Зрители в РФ назвали нового «Щелкунчика» бредом
Российские зрители раскритиковали фильм компании Disney «Щелкунчик и четыре королевства».
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Культура
800 юных волгоградцев выступят на конкурсе «Задорный каблучок»
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Музыка
Ростовский рэпер Баста стал лучшим исполнителем хип-хопа в России
Обновлено в 07:28
Кино
Актеры и кинокритики составили список лучших новогодних фильмов
Информационное агентство «НьюИнформ» обратилось к актерам отечественной эстрады и кинокритикам с просьбой назвать свои любимые фильмы, которые ассоциируются у них с Новым годом.
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