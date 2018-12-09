Культура
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас МельничукРИА Новости06:37
Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37
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