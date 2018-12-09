Культура

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
РИА Новости
06:37

Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37

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Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара»

ТАСС09:05

Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Вести.Ru07:33

Умер 27-летний актёр из сериала «Возвращение Мухтара»

RT на русском07:10

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук

РИА Новости06:37

Умер актер из «Возвращения Мухтара»

Газета.Ru05:51

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Lenta.ru05:35

На Украине от рака крови скончался актёр Тарас Мельничук

Life.ru04:14
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