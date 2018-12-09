Возвращение Мухтара Сериал, с 2004 г. (16+)

Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый...