Культура

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
РИА Новости
06:37

Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37

Подробнее о событии

Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Вести.Ru07:33

Умер 27-летний актёр из сериала «Возвращение Мухтара»

RT на русском07:10

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук

РИА Новости06:37

Актер сериала «Возвращение Мухтара» умер в 27 лет

Известия06:34

Умер актер из «Возвращения Мухтара»

Газета.Ru05:51

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Lenta.ru05:35

На Украине от рака крови скончался актёр Тарас Мельничук

Life.ru04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Культура

Лев Лещенко рассказал о своей госпитализации

Обновлено в 09:08
Кино

Трейлер «Мстителей: Финал» побил рекорд по просмотрам

Ролику удалось обогнать показатели дебютного трейлера «Войны бесконечности», собравшего 230 миллионов просмотров за первые 24 часа с момента публикации.
Обновлено в 06:08
Кино

Появился первый трейлер фильма ужасов о Супермене

Обновлено в 07:47
Культура

В израильском театре роль Жанны д’Арк исполнит российский робот

В Тель-Авиве в премьерном спектакле "Лолита/Жанна д'Арк" театра "Гешер" главную женскую роль исполнит робот, собранный в Москве.
Обновлено в 08:03
Театры

Инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве

Инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве с 10 по 16 декабря в Московском театре мимики и жеста, информирует Официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 09:10
Кино

Рами Малек может исполнить роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

В новой кинокартине о Джеймсе Бонде роль главного антагониста может исполнить голливудский актер египетского происхождения Рами Малек.
Обновлено в 05:58
Кино

В сети появился первый трейлер сериала «Академия Амбрелла»

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной вселенной, в которой семь детей со сверхестественными способностями попадают в семью к миллионеру-пришельцу Реджинальду Харгривсу, создавшему Академию «Амбрелла» для защиты Земли.
Обновлено в 06:11
Кино

Зрители в РФ назвали нового «Щелкунчика» бредом

Российские зрители раскритиковали фильм компании Disney «Щелкунчик и четыре королевства».
Обновлено в 08:52
Музыка

Ростовчанин Баста назван «Лучшим российским хип-хоп-исполнителем»

Житель Ростова Баста назван авторитетными СМИ «Лучшим российским хип-хоп-исполнителем», сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 08:44
Кино

Звезде Голливуда Джону Малковичу исполнилось 65 лет

Самый яркий Вальмон, неожиданный полковник Куртц, безумный убийца президента и новый Эркюль Пуаро - известный голливудский актер Джон Малкович отмечает 65-летний юбилей.
Обновлено в 06:38
Культура

Герою фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник

Герою культового фильма «В бой идут одни „старики“» — Макарычу — поставили памятник в Ахтубинске Астраханской области.
Обновлено в 07:00
Театры

Владимир Этуш оправился после болезни и снова вышел на сцену

Народный артист СССР Владимир Этуш снова вышел на сцену Вахтанговского театра после болезни, о чем рассказала пресс-атташе театра Елена Кузьмина.
Обновлено в 01:16
Культура

Претенденток на звание «Мисс Татарстан-2019» начнут отбирать в Казани

Обновлено в 08:15
Культура

Восемьсот юных волгоградцев станцуют на конкурсе «Задорный каблучок»

Обновлено в 08:57
Музыка

Ева Краузе заявила, что «Мы» не воссоединятся и обвинила Дэниела Шейка в изменах и манипуляциях

30 ноября Краузе под псевдонимом Mirele выпустила сольный альбом «Люболь».
Обновлено в 08:11
ещё по теме
Возвращение Мухтара
Сериал, с 2004 г. (16+)
Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное