Культура
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас МельничукРИА Новости06:37
Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Культура
Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертом
Ранее СМИ сообщали, что 76-летний Лещенко в субботу должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», но состояние здоровья певца ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован перед концертом.
Обновлено в 10:08
Кино
Трейлер «Мстителей: Финал» побил рекорд по просмотрам
Ролику удалось обогнать показатели дебютного трейлера «Войны бесконечности», собравшего 230 миллионов просмотров за первые 24 часа с момента публикации.
Обновлено в 06:08
Кино
Трейлер фильма ужасов Джеймса Ганна «ГориЯрко» появился в Сети
Обновлено в 07:47
Культура
Российский робот сыграет главную роль в спектакле израильского театра
В театре "Гешер" в Тель-Авиве ведущую женскую роль в спектакле "Лолита/Жанна д'Арк" исполняет российский робот, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Музыка
В Москве ненадолго задержали участников арт-группы «Явь»
Как передает "Дождь", на стене они нарисовали картину силовика с дубинкой и музыканта с гитарой и написали строчку из песни Хаски "Я буду петь свою музыку".
Обновлено в 10:31
Театры
Инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве
Инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве с 10 по 16 декабря в Московском театре мимики и жеста, информирует Официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 09:10
Музыка
Ростовский рэпер Баста стал лучшим исполнителем хип-хопа в России
Обновлено в 10:30
Кино
Эксперты назвали лучшие российские новогодние фильмы
Обновлено в 10:43
Кино
Джон Малкович 9 декабря отмечает 65 день рождения
Звезда Голливуда, актер Джон Малкович 9 декабря отмечает 65 день рождения.
Обновлено в 10:00
Культура
YouTube заблокировал все выпуски шоу Gazlive
Все выпуски шоу Басты и Киевстонера Gazlive оказались недоступны для просмотра на YouTube.
Обновлено в 09:56
Кино
Экранизация «Академия Амбрелла» выходит в феврале
Первый сезон «Академии Амбрелла», состоящий из десяти серий, появится на Netflix 15 февраля 2019 года.
Обновлено в 10:29
Кино
Рами Малек может исполнить роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде
В новой кинокартине о Джеймсе Бонде роль главного антагониста может исполнить голливудский актер египетского происхождения Рами Малек.
Обновлено в 05:58
Культура
Герою фильма «В бой идут одни старики» поставили памятник
Герою культового фильма «В бой идут одни „старики“» — Макарычу — поставили памятник в Ахтубинске Астраханской области.
Обновлено в 10:00
Кино
Зрители в РФ назвали нового «Щелкунчика» бредом
Российские зрители раскритиковали фильм компании Disney «Щелкунчик и четыре королевства».
Обновлено в 08:52
Культура
Премии за доброту в искусстве вручили в Москве
Обновлено в 10:00