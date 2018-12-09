Культура

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук
РИА Новости
06:37

Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры Украины. Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.
РИА Новости06:37

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Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Вести.Ru07:33

Умер 27-летний актёр из сериала «Возвращение Мухтара»

RT на русском07:10

Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук

РИА Новости06:37

Актер сериала «Возвращение Мухтара» умер в 27 лет

Известия06:34

Умер актер из «Возвращения Мухтара»

Газета.Ru05:51

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Lenta.ru05:35

На Украине от рака крови скончался актёр Тарас Мельничук

Life.ru04:14
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Культура

Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертом

Ранее СМИ сообщали, что 76-летний Лещенко в субботу должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», но состояние здоровья певца ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован перед концертом.
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Кино

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Культура

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Музыка

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Возвращение Мухтара
Сериал, с 2004 г. (16+)
Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый...
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