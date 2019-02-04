Уменьшенные дорожные знаки появятся по всей РоссииРоссийская газета 00:46

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

По мнению же критиков, на высокой скорости водитель может не заметить знак небольшого размера, но на улицах со спокойным движением они вполне допустимы. Отмечается, что в Москве до конца этого года уменьшенные дорожные знаки появятся на Арбате, в Староконюшенном, Гагаринском и Чистом переулках.

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