Дорожные знаки меньшего размера появятся по всей РоссииКоммерсантъ 03:08

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Уменьшенные дорожные знаки планируется установить по всей России после успешного эксперимента, сообщает газета «Известия». ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых выступило правительство Москвы, и новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

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