Происшествия
В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
РИА Новости08:25
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с чего всё началось
Замоскворецкий районный суд 15 декабря 2017 г. приговорил А.Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти».Агентство Москва08:13
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