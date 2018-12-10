Происшествия

Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа
РИА Новости
08:25

В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
РИА Новости08:25
с чего всё началось

Экс-министр А.Улюкаев оплатил штраф в 130 млн руб

Замоскворецкий районный суд 15 декабря 2017 г. приговорил А.Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в 2 млн долл. от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти».
Агентство Москва08:13

Подробнее о событии

Улюкаев оплатил 130 млн руб. штрафа

РБК09:27

Улюкаев выплатил всю сумму штрафа по делу о взятке

Ведомости09:02

Приставы списали многомиллионный штраф Улюкаева

Интерфакс08:39

Улюкаев оплатил назначенный ему судом штраф в размере 130 млн рублей

ТАСС08:34

Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа

РИА Новости08:25

Приставы подтвердили взыскание 130 млн рублей штрафа с Улюкаева

RT на русском09:25

Экс-министр А.Улюкаев оплатил штраф в 130 млн руб

Агентство Москва08:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Происшествия

Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга

Обновлено в 13:39
Происшествия

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве

Два человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса в Москве.
Обновлено в 14:17
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая

Против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань, заведено уголовное дело.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку

Обновлено в 13:41
Происшествия

В Перми во время матча умер хоккеист

Обновлено в 14:25
Происшествия

В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой

В автомобиле Renault погибли две женщины, находившиеся на пассажирских сидениях.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Алексей Панин пострадал в ДТП в Москве

Российский актер Алексей Панин попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд 18 декабря проверит законность продления ареста Кокорина и Мамаева

Обновлено в 14:21
Происшествия

Институт Склифосовского эвакуировали из-за звонка о минировании

Из здания Киевского вокзала и 15 торговых центров после звонков о заложенных взрывных устройствах были эвакуированы 7 тыс. человек.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Макрон осудил акты насилия протестантов в отношении полицейских

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил совершенные «желтыми жилетами» акты насилия в отношении полицейских.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Киевской области неизвестные подожгли храм УПЦ МП

Обновлено в 14:24
Происшествия

Двое подростков погибли в результате падения из окна в Москве

Двое подростков выпали из окна жилого дома 10 декабря в Новой Москве.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Крупный пожар повышенной сложности возник на заводе в Петербурге

«В 14:40 пожару был присвоен повышенный номер сложности № 2. На данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало», — отметили в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле

Обновлено в 10:33
Происшествия

В центре Саратова трагически погиб бизнесмен Андрей Еремин

Обновлено в 14:21
ещё по теме
Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное