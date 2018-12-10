с чего всё началось

В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".

Происшествия Происшествия В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского В Москве НИИ имени Н. Склифосовского эвакуировали после анонимного звонка о бомбе, сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Происшествия Происшествия Панин рассказал о своем состоянии после ДТП Актер Алексей Панин, попавший ночью в ДТП в центре Москвы, заявил, что чувствует себя прекрасно.

Происшествия Происшествия Двое подростков погибли в результате падения из окна в Москве Двое подростков выпали из окна жилого дома 10 декабря в Новой Москве.

Происшествия Происшествия Суд 18 декабря проверит законность продления ареста Кокорина и Мамаева

Происшествия Происшествия В Мордовии неизвестный открыл стрельбу в храме В Мордовии в ночь на 10 декабря неизвестный проник в закрытый храм в Краснослободском районе и открыл стрельбу из ружья.

Происшествия Происшествия В Бурятии в ДТП погибли пять человек Ещё двое пострадавших в аварии доставлены в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек.

Происшествия Происшествия Житель Калуги задержан за денежный перевод террористам — ФСБ В Калуге сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в содействии террористической деятельности, сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства.

Происшествия Происшествия Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле

Происшествия Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар на территории электромеханического завода

Происшествия Происшествия В Краснодаре задержали женщину, печатавшую евро на принтере В Краснодаре задержали женщину, которая рассчитывалась в магазинах напечатанными на принтере евро, сообщило Главное управление краевого МВД.

Происшествия Происшествия Чемпионка России по панкратиону погибла от удара током в ванной

Происшествия Происшествия Появилось видео резонансной аварии со скорой помощью на МКАД Момент столкновения автомобиля скорой медицинской помощи и такси, произошедшего в ночь на понедельник, 10 декабря, на 42 километре Московской кольцевой автомобильной дороги, попал в объектив регистратора очевидца.

Происшествия Происшествия В Ставропольском крае потушили пожар на складе