Происшествия

Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа
РИА Новости
08:25

В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
РИА Новости08:25
с чего всё началось
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев оплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный судом по уголовному делу о взятке, рассказала
 агентству «Москва» адвокат Лариса Каштанова.
Медиазона08:43

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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