Происшествия
В середине апреля Мосгорсуд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку "Башнефти".
РИА Новости08:25
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с чего всё началось
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев оплатил штраф в 130 миллионов рублей, назначенный судом по уголовному делу о взятке, рассказала агентству «Москва» адвокат Лариса Каштанова.Медиазона08:43
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