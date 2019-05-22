Экс-министр Улюкаев разводится с женойГазета.Ru 09:20

Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, причины развода пары пока неизвестны.

Политика Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

Политика Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).

Происшествия В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров Сегодня, 22 мая в четвертом часу вечера эксртенные службы эвакуировали сразу несколько торговых центров.

Политика Спикер Заксобрания Петербурга нашел экстремизм в лозунгах Первомая Заметим, 15 мая Макаров упомянул тот же лозунг, счел его недопустимым, однако отказался признать, что это его оскорбило.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.

Шоу-бизнес Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.

Экономика Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство» Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.

Политика Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ Правительство Украины проголосовало за выход страны из ряда соглашений в рамках СНГ.

Космос Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.

Общество Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме» В Екатеринбурге проведён опрос общественного мнения горожан по поводу строительства храма на месте сквера у театра драмы.

Энергетика «Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.

Транспорт РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Космос NASA запустит микроорганизмы в дальний космос Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.

Политика Глава администрации Зеленского пожаловался на попадание в люстрационные списки Ранее 21 мая депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев написал в Facebook, что президент Владимир Зеленский нарушил закон «Об очищении власти», назначив Богдана главой АП.

Интернет Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.

Политика В Киеве испугались проведения референдума о диалоге с Россией Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявления Киева о проведении референдума заявил, что это «внутреннее дело Украины, а главное, чтобы в этом был толк».

Происшествия Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Хоккей Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.

Футбол «Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Кино Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.

Шоу-бизнес Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.