Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женойГазета.Ru 09:20
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным агентства, причины развода пары пока неизвестны.
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Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров
Сегодня, 22 мая в четвертом часу вечера эксртенные службы эвакуировали сразу несколько торговых центров.
Обновлено в 08:05
Политика
Спикер Заксобрания Петербурга нашел экстремизм в лозунгах Первомая
Заметим, 15 мая Макаров упомянул тот же лозунг, счел его недопустимым, однако отказался признать, что это его оскорбило.
Обновлено в 05:58
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Экономика
Госдума обсудит наказание за «зарплатное рабство»
Сегодня, 21 мая, Госдума обсудит наказание для работодателей за «зарплатное рабство», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 20 мая в 17:03
Политика
Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ
Правительство Украины проголосовало за выход страны из ряда соглашений в рамках СНГ.
Обновлено в 09:30
Космос
Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
Обновлено в 07:44
Общество
Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
В Екатеринбурге проведён опрос общественного мнения горожан по поводу строительства храма на месте сквера у театра драмы.
Обновлено в 07:53
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Космос
NASA запустит микроорганизмы в дальний космос
Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.
Обновлено в 07:18
Политика
Глава администрации Зеленского пожаловался на попадание в люстрационные списки
Ранее 21 мая депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев написал в Facebook, что президент Владимир Зеленский нарушил закон «Об очищении власти», назначив Богдана главой АП.
Обновлено в 06:25
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Политика
В Киеве испугались проведения референдума о диалоге с Россией
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявления Киева о проведении референдума заявил, что это «внутреннее дело Украины, а главное, чтобы в этом был толк».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Футбол
Антуан Гризманн: «Гомофобия – это не мнение, а преступление»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как относится к геям в футболе.
Обновлено в 07:35