Улюкаев отметил свой день рождения свиданием с женой в колонииРБК 11:24

Экс-глава Минэкономразвития был этапирован в исправительную колонию № 1 в Тверской области в мае прошлого года. Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за взятку в 2 млн долларов.

с чего всё началось

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встретил свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.

Улюкаев отметил свой день рождения свиданием с женой в колонии

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