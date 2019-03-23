Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонииBFM.ru 09:30

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. Сегодня его лично поздравит супруга, пишет «МК». Как рассказал сотрудник колонии, Улюкаева уже поздравили члены кружка экономики, который он ведет в ИК.
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с чего всё началось

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.
Говорит Москва06:45

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Экс-министр Алексей Улюкаев отмечает свое 63-летие в колонии под Тверью

Афанасий-бизнес08:36

В Твери у экс-министра РФ Улюкаева хорошее настроение: в колонию на день рождения к нему приехала жена

Tverigrad.ru07:44

Алексей Улюкаев в Твери отметил первый день рождения в неволе

Московский Комсомолец08:54

В Твери экс-министр экономического развития РФ Улюкаев отмечает день рождения в колонии строгого режима

Tvtver.ru10:15

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

РИА Новости07:12

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отмечает в колонии в Тверской области свой день рождения

ТИА07:58

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Говорит Москва06:45
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Обновлено в 10:15
Происшествия

Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Футбол

Месси получил травму в сборной Аргентины

За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Обновлено в 10:35
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Политика

Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Спорт

Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене

Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено в 06:06
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов

По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Космос

В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта

Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт

Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку

Обновлено в 11:43
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

«Русские витязи» прибыли в Малайзию на авиасалон LIMA-2019

Обновлено в 10:46
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата

Мещанский суд Москвы в субботу, 23 марта, признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ о передаче мандата депутата экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, пишут Известия.
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак

С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире

В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч

Врач тольяттинской клинической больницы № 5 в марте выложил в сеть информацию о своей зарплате, которая составила за месяц всего лишь 14 тысяч рублей и обратился с претензией к областному минздраву.
Обновлено в 05:43
Политика

Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАП

На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:14
Футбол

Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него»

Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»
Обновлено в 05:31
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Кедми рассказал о шансах США защитить себя от «Посейдона»

Израильский военный эксперт, бывший руководитель секретной спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал о возможных планах США по защите от «Посейдона» при помощи подводного аналога системы ПРО.
Обновлено в 09:14
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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