Общество
Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонииBFM.ru 09:30
Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. Сегодня его лично поздравит супруга, пишет «МК». Как рассказал сотрудник колонии, Улюкаева уже поздравили члены кружка экономики, который он ведет в ИК.
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с чего всё началось
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.Говорит Москва06:45
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Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Обновлено в 10:15
Происшествия
Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше
Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Футбол
Месси получил травму в сборной Аргентины
За сборную Аргентины Месси забил 65 мячей в 129 матчах. Против Марокко подопечные Лионеля Скалони сыграют в среду, 26 марта.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
У берегов Норвегии идёт эвакуация пассажиров круизного лайнера. Об этом информирует издание VG со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Политика
Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Космос
В РАН предупредили о сильной магнитной буре 24 марта
Ученые Физического института РАН опубликовали на сайте прогноз, согласно которому 24 марта на Земле с вероятностью 30% пройдет магнитная буря.
Обновлено в 06:52
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт
Клебо выиграл масс-старт в Канаде, Большунову сломали палку
Обновлено в 11:43
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата
Мещанский суд Москвы в субботу, 23 марта, признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ о передаче мандата депутата экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, пишут Известия.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Вживляемые дефибрилляторы Medtronic оказались уязвимы для кибератак
С начала 1990-х годов медики научились вживлять такие устройства под кожу в верхней части грудной клетки, что обеспечивает постоянный контроль работы сердца.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
В Самарской области врач, рассказавший о своей зарплате в сети, добился ее повышения до 40 тысяч
Врач тольяттинской клинической больницы № 5 в марте выложил в сеть информацию о своей зарплате, которая составила за месяц всего лишь 14 тысяч рублей и обратился с претензией к областному минздраву.
Обновлено в 05:43
Политика
Дмитрий Медведев поручил к лету подготовить концепцию нового КоАП
На сайте кабмина сказано, что Кодекс об административных правонарушениях нужно актуализировать и систематизировать, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:14
Футбол
Фернанду Сантуш: «Нужно думать о следующем матче с Роналду или без него»
Зинченко и Роналду провели на поле 90 минут Андрей Шевченко: «Игрой команды в матче против Португалии остался доволен на 80%» Тарас Степаненко: «Роналду очень злой ушел в раздевалку»
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Кедми рассказал о шансах США защитить себя от «Посейдона»
Израильский военный эксперт, бывший руководитель секретной спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал о возможных планах США по защите от «Посейдона» при помощи подводного аналога системы ПРО.
Обновлено в 09:14