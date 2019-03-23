Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонииBFM.ru 09:30

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.

с чего всё началось

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. Сегодня его лично поздравит супруга, пишет «МК». Как рассказал сотрудник колонии, Улюкаева уже поздравили члены кружка экономики, который он ведет в ИК.

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

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