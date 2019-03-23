Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонииBFM.ru 09:30

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери. Сегодня его лично поздравит супруга, пишет «МК». Как рассказал сотрудник колонии, Улюкаева уже поздравили члены кружка экономики, который он ведет в ИК.
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с чего всё началось

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил «Говорит Москва», что Алексей Улюкаев, которому сегодня исполнилось 63 года, пребывает в хорошем настроении.
Говорит Москва06:45

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Экс-министр Алексей Улюкаев отмечает свое 63-летие в колонии под Тверью

Афанасий-бизнес08:36

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев отмечает в колонии в Тверской области свой день рождения

ТИА07:58

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отметит свой первый день рождения в колонии

Говорит Москва06:45

В Твери экс-министр экономического развития РФ Улюкаев отмечает день рождения в колонии строгого режима

Tvtver.ru10:15

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

РИА Новости07:12

В Твери у экс-министра РФ Улюкаева хорошее настроение: в колонию на день рождения к нему приехала жена

Tverigrad.ru07:44

Алексей Улюкаев в Твери отметил первый день рождения в неволе

Московский Комсомолец08:54
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Общество

Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Общество

В Мадриде прошел митинг с требованием провести новый референдум по Brexit

В референдуме о Brexit 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС проголосовали 51,89%, против - 48,11%.
Обновлено в 18:09
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
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В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Культура

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду

Соколов: Историки много чего знают наверняка.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
Политика

СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии

Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Политика

Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:33
Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Обновлено в 22:06
Политика

Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан

В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г. После принятия присяги Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя Назарбаева в названии центральных улиц городов.
Обновлено в 03:02
Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Шоу-бизнес

Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Культура

Тверские реставраторы откроют свои мастерские для посетителей

На 29 марта намечены встречи с реставраторами. Специалисты в императорском дворце расскажут о восстановлении масляной и темперной живописи.
Обновлено в 11:47
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Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Общество

Raseef22 (Ливан): Саудовская Аравия запретила работать в сфере образования лицам, обвиняемым в сексуальных домогательствах (Raseef22)

Согласно нововведениям, лицам, осужденным за сексуальные домогательства в отношении детей, будет запрещено вести деятельность в сфере образования и работать с детьми.
Обновлено в 17:44
Хоккей

«Сент-Луис» забросил в ворота «Тампы» три шайбы за 75 секунд

"Сент-Луис Блюз" смог забросить в ворота "Тампы-Бэй Лайтнинг" три шайбы за 75 секунд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
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Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера

На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.
Обновлено в 16:00
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
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В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
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Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

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Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
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В квартире в Москве выявили мастерскую по переделке оружия

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Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

Обновлено 21 марта в 23:52
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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