Улюкаев опроверг данные о разводе с женойRT на русском 10:36

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

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