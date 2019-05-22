Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женойRT на русском 10:36
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.
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Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:53
Политика
Порошенко отреагировал на уголовные расследования против него
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил уголовные расследования, начавшиеся в отношении него, началом избирательной кампании в парламент.
Обновлено в 12:18
Общество
Комфорт – дело общее
Определены объекты благоустройства, которые появятся в нашем регионе в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
Обновлено в 03:29
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Футбол
Каррера заявил, что не вел переговоры с «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" итальянец Массимо Каррера заявил, что руководство туринского "Ювентуса" не связывалось с ним по поводу возможного назначения.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский раскритиковал бывшее рабочее кресло Порошенко
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
ВВС США развернули ракеты с боеголовками для уничтожения электроники
Крылатые ракеты, при помощи которых ВВС США будут уничтожать электронику противника, оснащены импульсными излучателями, которые по факту представляют собой что-то вроде мощных магнетронов, генерирующих радиоволны.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье
Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Недвижимость
Честный дом: Страхование жилья: новая потребность или ненужная роскошь?
Как отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова, благодаря новому закону, если при чрезвычайной ситуации жилье получит повреждение, граждане, которые ответственно подходят к защите своего имущества и застраховали жилье, смогут претендовать на компенсацию от страховой компании и на финансовую помощь государства.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Культура
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Обновлено в 09:00
Технологии
МВД России тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Если пилотный проект будет признан результативным, то распознавание лиц станет частью стандартного функционала компактных видеорегистраторов, которые уже сейчас используются сотрудниками силовых ведомств.
Обновлено в 02:32
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Здоровье
Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте
Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Андрей Чадов прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе
Андрей Чадов, отпраздновавший 39-летие, прокомментировал распространившиеся слухи о своей скорой свадьбе.
Обновлено в 11:06
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Здоровье
В Москве провели двухтысячную операцию по уникальной методике
Две тысячи операций по уникальной методике с доступом через пупок провели врачи столичной детской больницы имени святого Владимира.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Кремле назвали непозволительными ультиматумы США Турции по С-400
Москва считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:11
Космос
Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны
При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
Обновлено в 00:45
Спорт
Колесников может завершить карьеру из-за тромбоза вены
Существует большая вероятность, что Колесников завершит спортивную карьеру.
Обновлено в 07:20
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Политика
Начальник управления Госохраны Украины подал в отставку
Обновлено в 10:09