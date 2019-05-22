Общество

Улюкаев решил развестись с женойИзвестия 07:27

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой. Об этом 22 мая ТАСС сообщили в окружении бывшего министра.
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Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

RT на русском10:36

Во ФСИН опровергли информацию о разводе Улюкаева

РБК10:03

Улюкаев разводится с женой

ТАСС06:52

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Вести.Ru07:57

Адвокату А.Улюкаева ничего неизвестно о разводе экс-министра с супругой

Агентство Москва07:52

Слух о разводе Улюкаева пошел от визита нотариуса

Московский Комсомолец09:55

Улюкаев опроверг информацию о своём разводе

Говорит Москва08:47
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Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
Обновлено в 01:08
Политика

Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений

Россия и Вьетнам по итогам межправительственных переговоров в Москве планируют к подписанию большой пакет совместных документов.
Обновлено в 07:43
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
Обновлено в 10:33
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено вчера в 14:40
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Авто

Появилась информация о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Россияне начали распродавать смартфоны Huawei

Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Авто

Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира

Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Главврач уральской больницы попадет под суд после унижения пенсионерки

На главврача Первоуральской больницы (Свердловская область) завели административное дело после инцидента со сползающей на коленях по лестнице пенсионеркой.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Космос

Предприятие «Роскосмоса» закупит почти две тысячи голодных пиявок

Ведущему предприятию государственной корпорации «Роскосмос» — «Информационным спутниковым системам» имени Решетнева, которое занимается созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, потребовались 1,8 тысяч голодных медицинских пиявок.
Обновлено в 07:37
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Космос

NASA запустит микроорганизмы в дальний космос

Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

В ДНР задержали группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Авто

Большинство дилерских центров Ford продолжат работать в России

В компанию Ford Sollers поступило более 100 заявок от дилеров, которые планируют продолжить сотрудничество — это около 90% всех российских дилерских центров Ford.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Общество

Россияне назвали лучших и худших соседей

Пожилой одинокий человек, семья с инвалидом и мать-одиночка с ребенком рассматриваются россиянами как наиболее желательные соседи.
Обновлено в 10:07
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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