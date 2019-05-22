Транспорт
Ульяновских перевозчиков могут лишить лицензии за изменение маршрутаREGNUM 09:43
В Ульяновской области ужесточают требования к пассажирским перевозчикам, которые оказывают услуги по нерегулируемым тарифам. Расширен перечень условий, при нарушении которых перевозчика могут лишить лицензии. К примеру, при самовольном изменении маршрута, включая конечные остановки.
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Браузер Tor появился на Android
Первая альфа-версия браузера появилась еще в сентябре прошлого года, и наконец Tor Project объявил о том, что в Google Play появилась первая стабильная версия браузера 8.5.
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Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
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Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
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Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
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Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
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Обновлено в 12:43
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
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Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
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Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
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АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Игры
Над мобильной League of Legends работают уже больше года
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Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
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Разбирательства между жильцами верхних этажей, которые обустроили самодельные козырьки на балконах, и управляющих компаний приобретают массовый характер.
Обновлено в 08:03
Здоровье
В США хотят запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
Аналогичные законы были приняты в 14 штатах США, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года, и изъяла из оборота электронные сигареты.
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Организаторы "Евровидения" пересчитали итоги финального голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Общество
Франция: что открывать, когда все закрывается
В одном из городов на севере Франции с 8 тыс. населения жители даже вышли на акцию протеста против закрытия единственного в их городе магазина Lidl.
Обновлено в 02:00
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
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Аппарат онкодиспансера убил пациентку в Воронеже
22 мая во время одной из процедур в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере погибла пациентка.
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Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Путешествия
Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года
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Педагоги Вологды начали подавать заявки на компенсацию найма жилья
Мера поддержки работников сферы образования, которая предполагает компенсацию 75 % стоимости аренды жилья, действует в областной столице по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова.
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Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
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Игры
Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов
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