Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России. В игре 1/128 финала волжане разгромили любительский клуб "Химик-Август" из посела Вурнары Чувашской республики - 6:1. В 1/256 финала "Химик-Август" одолел клуб Олимп-ПФЛ "Лада" Димитровград (2:0).

Ульяновская «Волга» забила 6 голов клубу из поселка в Кубке России

Происшествия СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".

Политика Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми» Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту американского телеканала Fox News Крису Уоллерсу номинировано на премию «Эмми».

Происшествия В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.

Авто Новый Mercedes-AMG C63 может получить полный привод Чтобы соревноваться с BMW M3, ожидается, что C63 получит значительную прибавку к мощности (до 542 л.с. в версии C63 S). Если AMG этого добьется, то седан сможет выйти из 3,0 секунд на дистанции от 0 до 100 км/ч.

Общество Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Футбол «Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.

Футбол Семак прокомментировал сомнительный пенальти в матче с «Оренбургом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как относится к назначенному в ворота «Оренбурга» пенальти в матче третьего тура РПЛ.

Здоровье Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.

Экономика Управляющие компании разнообразят ИИС Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Происшествия Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской службе Тулуна.

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».

Шоу-бизнес Джиган подарил дочери на день рождения пачку денег 27 июля было день рождения у старшей дочери Джигана — Ариелы. В честь этого родители устроили большой праздник и пригласили всех ее друзей.

Футбол ЦСКА — Локомотив 0:0 (1-й тайм) Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не примет участия в матче 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.