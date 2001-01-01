Футбол

Ульяновская «Волга» забила 6 голов клубу из поселка в Кубке РоссииСпорт-Экспресс 08:13

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Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России. В игре 1/128 финала волжане разгромили любительский клуб "Химик-Август" из посела Вурнары Чувашской республики - 6:1. В 1/256 финала "Химик-Август" одолел клуб Олимп-ПФЛ "Лада" Димитровград (2:0).
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