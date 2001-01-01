Футбол
Ульяновская «Волга» забила 6 голов клубу из поселка в Кубке РоссииСпорт-Экспресс 08:13
Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России. В игре 1/128 финала волжане разгромили любительский клуб "Химик-Август" из посела Вурнары Чувашской республики - 6:1. В 1/256 финала "Химик-Август" одолел клуб Олимп-ПФЛ "Лада" Димитровград (2:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Как сообщалось ранее, в Ливии при ударе сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролирует Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, был сбит самолет Ил-76.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Лестер» требует у «МЮ» рекордную сумму за Магуайра
«Манчестер Юнайтед» предлагает «Лестеру» 72 миллиона фунтов стерлингов за защитника Гарри Магуайра.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Британская студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой
В Великобритании студентка покончила с собой, не дождавшись помощи психиатров.
Обновлено в 00:00
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
На газопроводе в Коми произошёл пожар
Обновлено в 09:43
Футбол
Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум
Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову.
Обновлено в 04:10
Политика
В Израиле появился гигантский плакат с Путиным
На улицах Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре этого года, появились агитационные плакаты с изображением президента России Владимира Путина.
Обновлено в 08:39
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
У США не было всей информации о работе Boeing 737 MAX 8
Только после крушения Boeing 737 MAX в Индонезии специалисты ФАУ приступили к изучению информации об имеющейся в лайнерах данного типа системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — «Система улучшения характеристик манёвренности»).
Обновлено в 04:21
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Бегунья погибла от удара молнии
45-летнюю норвежская бегунья погибла во время трейлраннингового забега от удара молнии, сообщает Le Soir.
Обновлено в 09:45
Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Пользователи социальных сетей оценили внешний вид и состояние пригородных поездов, двигающихся по маршруту Киев – Казатин на Украине.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья продукты
Диетологи предупреждают, что есть еда, которая не просто не приносит пользы, но способна нанести здоровью существенный урон.
Обновлено вчера в 15:46
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве
Обновлено в 06:43
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Минобороны планирует использовать эти машины для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин находятся в территориальном споре вокруг острова Сенкаку.
Обновлено вчера в 21:25
Кино
Вышел трейлер спецвыпуска «Новой жизни Рокко»
В Сети появился трейлер полнометражного спецвыпуска "Новой жизни Рокко" - перезапуска популярного мультсериала, выходившего на канале Nickelodeon с 1993 по 1996 год, сообщает портал GeekFeed.
Обновлено в 09:42