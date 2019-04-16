Футбол
Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом»Евро-футбол.ру 13:23
Как сообщает Football Italia, группа продолжит акцию протеста против высоких цен на билеты. Этот протест был приостановлен в матче 1/8 финала против "Атлетико", когда туринцы после гостевых 0:2 очень нуждались в поддержке. Теперь группа ультрас планирует продолжить выражать свою позицию.
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Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
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Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
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Lotus создает электрический гиперкар Lotus Type 130
Предположительно, публичный дебют электрического Lotus Type 130 должен состояться в конце этого года.
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