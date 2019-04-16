Футбол

Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом»Евро-футбол.ру 13:23

Как сообщает Football Italia, группа продолжит акцию протеста против высоких цен на билеты. Этот протест был приостановлен в матче 1/8 финала против "Атлетико", когда туринцы после гостевых 0:2 очень нуждались в поддержке. Теперь группа ультрас планирует продолжить выражать свою позицию.
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Фанаты «Ювентуса» не будут поддерживать команду в 1-м тайме матча с «Аяксом»

Чемпионат13:41

Фанаты «Ювентуса» не будут активно поддерживать команду на матче с «Аяксом» в знак протеста

Спорт-Экспресс12:28

Болельщики «Ювентуса» не будут поддерживать команду в первом тайме матча с «Аяксом»

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Фанаты «Ювентуса» в знак протеста не будут поддерживать команду в первом тайме матча с «Аяксом»

Sport24.ru13:11

Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом»

Евро-футбол.ру13:23

Тиффози «Юве» отказались от поддержки команды на матче с «Аяксом»

Metaratings13:50
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