Футбол

LoginCasino.comLoginCasino.comУльтиматум Неймара приведет к уходу Дембеле

До конца трансферного окна осталось меньше недели, а судьба Неймара так и оставалась нерешенной. Но «Барселона» приготовила предложение, от которого ПСЖ сложно отказаться, бразилец тоже не остался в стороне и выставил ультиматум.
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