Футбол
Ульрайх впервые вызван в сборную ГерманииSport24.ru 08:15
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня). Это дебютный вызов в национальную команду для 30-летнего голкипера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Алсу передала свой выигрыш в «Голос. Дети» фонду имени Анжелы Вавиловой
Обновлено в 11:06
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту взрывов в Дзержинске
После серии взрывов, прогремевших 1 июня на заводе ГосНИИ "Кристал" в Дзержинске Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 08:30
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей
В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Футбол
В ДТП с Хосе Антонио Рейесом погиб его двоюродный брат
Обновлено в 10:26
Здоровье
Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни
Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие
В Судане полиция открыла огонь по протестующим
В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.
Обновлено в 11:08
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Армия и оружие
Экс-премьер Украины заявил о крахе оборонной промышленности страны
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Здоровье
5 симптомов рака поджелудочной железы
Жертвами рака поджелудочной железы в основном становятся люди в возрасте от 50 до 80 лет, страдающие от ожирения, диабета или хронического панкреатита.
Обновлено в 07:01
Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков
За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.
Обновлено в 10:00
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая созналась, есть ли у неё общие дети с Филлипом Киркоровым
Певица объяснила сходство своего сына с ребенком короля поп-сцены.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду
Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Антигуанский полоз» стал победителем чемпионата мира по «Футболу для дружбы»
Обновлено в 06:03
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Авто
Porsche официально презентовал 718 Cayman T
Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально показал 718 Cayman T с ценником от 641 тыс. юаней (6,1 млн рублей) Модель 718 Cayman привлекает к себе внимание благодаря своему классическому ярко-красному цвету.
Обновлено в 09:30