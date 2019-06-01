Ульрайх впервые вызван в сборную ГерманииSport24.ru 08:15

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня). Это дебютный вызов в национальную команду для 30-летнего голкипера.

Происшествия Следком возбудил уголовное дело по факту взрывов в Дзержинске После серии взрывов, прогремевших 1 июня на заводе ГосНИИ "Кристал" в Дзержинске Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Здоровье Роспотребнадзор опроверг пользу укусов клещей В Роспотребнадзоре прокомментировали слова о пользе укусов клещей и заявили, что они никак не могут повысить иммунитет человека.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Шоу-бизнес Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.

Армия и оружие В Судане полиция открыла огонь по протестующим В столице Судана городе Хартум военная полиция открыла огонь по бастующим гражданам около моста Нил аль-Азрак.

Общество Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Происшествия Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Здоровье 5 симптомов рака поджелудочной железы Жертвами рака поджелудочной железы в основном становятся люди в возрасте от 50 до 80 лет, страдающие от ожирения, диабета или хронического панкреатита.

Футбол Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).

Происшествия Во Франции грабители за пять минут украли около сотни пар очков За пять минут грабители смогли похитить около ста пар солнцезащитных очков вместе со стендами.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Политика Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.

Армия и оружие «Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.