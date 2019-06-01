Футбол
Ульрайх впервые вызван в сборную ГерманииSport24.ru 08:15
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня). Это дебютный вызов в национальную команду для 30-летнего голкипера.
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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Происшествия
Два человека пропали без вести после взрывов в Дзержинске
Два человека пропали без вести после взрывов на заводе в Дзержинске.
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Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
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Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Напомним, ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская написала на своих страничках в соцсетях, что укусы клещей обеспечивают естественную иммунизацию, а клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.
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Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
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Происшествия
Двое турецких военных погибли в перестрелке на границе с Ираном
Двое военнослужащих ВС Турции погибли и пятеро получили ранения в ходе перестрелки в провинции Ыгдыр на границе с Ираном.
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Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
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Футбол
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«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
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Обновлено в 11:22
Происшествия
Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду
Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Футбол
Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
Обновлено в 12:02
Футбол
Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией
Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов не успеет полностью восстановиться к контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня в рамках сбора команды в Австрии.
Обновлено в 11:04
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Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге
"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
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Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов
Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
Обновлено вчера в 17:04
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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
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Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
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Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине
Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
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