Футбол

Ульрайх впервые вызван в сборную ГерманииSport24.ru 08:15

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Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх вызван в сборную Германии для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Белоруссией (8 июня) и Эстонией (11 июня). Это дебютный вызов в национальную команду для 30-летнего голкипера.
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