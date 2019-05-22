Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в РоссииВести.Ru 05:17
Табло с курсами валют запретили размещать на улице. Соответствующее указание опубликовано на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. В ЦБ поясняют, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков.
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Политика
В Раду поступило заявление премьера Украины Гройсмана об отставке
Заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке поступило в украинский парламент, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной рады Ирина Кармелюк.
Обновлено в 08:45
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Скончался нижегородский депутат Александр Бочкарев
Обновлено в 05:40
Общество
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками
Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Общество
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева
Адвокат из Екатеринбурга написал заявление в Генпрокуратуру на Владимира Соловьева.
Обновлено в 09:31
Футбол
Рамос задумался об уходе из «Реала»
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее межсезонье, утверждает Marca.
Обновлено в 08:44
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 09:44
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спустили на воду на ССЗ "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщила в пятницу пресс-служба ОСК.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Партия Порошенко сменила название
Ранее сообщалось, что партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность" (БПП) готовится к смене названия.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе
Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Футбол
Дзюба назвал безобразием финал «Игры престолов»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба негативно отреагировал на финальный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено в 06:41
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Экономика
Греф предсказал рост числа обманутых дольщиков
Переход банков на новую модель финансирования строительных компаний может привести к уходу игроков с рынка и увеличению числа обманутых дольщиков.
Обновлено в 09:15
Экономика
Грефа переизбрали главой Сбербанка
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:05
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Экономика
За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Культура
«Яндекс» стал владельцем прав на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа» с Зеленским у международного дистрибьютора Eccho rights.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Политика
Роспуск Верховной рады обойдется украинцам в 400 миллионов долларов
Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 09:29