Уличные табло с курсами валют запретили в РоссииВести.Ru 05:17

Табло с курсами валют запретили размещать на улице. Соответствующее указание опубликовано на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. В ЦБ поясняют, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков.

Уличные табло с курсами валют запретили в России

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