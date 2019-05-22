Экономика
Уличные табло с курсами валют запретили в РоссииВести.Ru 05:17
Табло с курсами валют запретили размещать на улице. Соответствующее указание опубликовано на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. В ЦБ поясняют, что запрет не распространяется на окна и витрины помещений банков.
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Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Общество
О «БДСМ»-флешмобе в школе Владивостока рассказал организатор
Обновлено в 09:36
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A8s обновили до Android 9 Pie
Компания Samsung выпустила обновление Android Pie для Samsung Galaxy A8s, который является первым смартфоном корейского гиганта с вырезом в углу экрана для фронтальной камеры.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Двухкомнатную квартиру певицы Жанны Фриске в новостройке в районе Красной Пресни выставили на продажу.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Общество
Начальник краевого УМВД Щеглов за год увеличил доход на полмиллиона
Начальник управления Министерства внутренних дел России по Забайкальскому краю Александр Щеглов увеличил доход за 2018 год на полмиллиона - до 2,3 миллиона рублей.
Обновлено в 06:46
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Общество
Федеральный ядерный центр в Сарове закупает партию икон
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в Сарове объявило тендер на приобретение сборного лота, в составе которого почти 80 икон Серафима Саровского, украшенных стразами и в багете «под золото».
Обновлено вчера в 21:12
Наука
Ученые узнали, какие продукты после 50 лет опаснее, чем курение
Люди пятидесяти лет и старше, которые употребляют слишком много животного белка, подвержены высокому риску преждевременной смерти, например, от рака.
Обновлено в 02:33
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Футбол
На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетов
На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов.
Обновлено в 10:45
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Политика
Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.
Обновлено в 09:47
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК завел на орловского полицейского дело за избиение задержанного
«По данным следствия, Тихонов, находясь в служебном помещении, применил физическое насилие к местному жителю, доставленному в отдел полиции за совершение административного правонарушения», — сообщила официальный представитель орловского управления СК РФ Юлия Дорофеева.
Обновлено в 09:22
Общество
Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры
Первые дольщики дома 7 в жилом комплексе (ЖК) «Видный город» получили ключи от своих квартир и кладовок, осмотрели помещения и подписали акты приема-передачи.
Обновлено в 07:28
Футбол
Алексей Дюмин встретился с футболистами тульского «Арсенала»
Обновлено в 07:01
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе
Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" Орешкин считает сильной с экономической точки зрения компанией, обладающей ресурсами за созданные проблемы.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Индия успешно испытала управляемую авиабомбу при помощи Су-30МКИ
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в пятницу при помощи Су-30МКИ провела успешные испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок, сообщает минобороны страны.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Появилось видео боя спецназа с террористами в Дагестане
Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) опубликовал видео скоротечного боя, во время которого были нейтрализованы боевики в Кизилюртовском районе Дагестана.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54