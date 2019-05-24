Экономика

В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Уличные табло с курсами валют запретили в России

Вести.Ru05:17

В России запретили табло с курсами валют

Газета.Ru05:09

С 24 мая уличные табло с курсами обмена валют окажутся под запретом

Реальное время22 мая в 12:10

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

РБК03:24

Байкалкредобанк сообщил, что в связи с указаниями ЦБ информация о курсах валют теперь размещается внутри помещения банка

SIA.ru22 мая в 22:32

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

ТАСС04:01

Валютная операция

Российская газета22 мая в 11:36
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Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

Обновлено в 05:29
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Власти Самарской области назвали стоимость моста через Волгу

Обновлено в 03:49
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Происшествия

В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него

Сотрудник полиции в Тульской области госпитализирован после нападения на него, сообщается в официальной группе УМВД РФ по региону в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:27
Происшествия

Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт

Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска

Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Путешествия

Более десяти тысяч россиян посетили Монако в первом квартале 2019 года

"Стоит отдельно отметить значительный рост турпотока в Монако из России — за первый квартал 2019 года страну посетили более 10,4 тысячи туристов из РФ, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:20
Хоккей

В полуфинале Чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Финляндией

Обновлено вчера в 19:36
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
Обновлено в 05:19
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Здоровье

В сенате Казахстана призвали пересмотреть нормы по строительству больниц

Депутат сената Казахстана Али Бектаев призвал министерство здравоохранения республики пересмотреть нормативы на строительство учреждений здравоохранения, сообщает 24 мая агентство «Казинформ».
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в Каннах очаровала Антонио Бандераса

В Каннах прошла самая гламурная и ожидаемая вечеринка кинофестиваля - ежегодный благотворительный бал amfAR, который занимается сбором средств на исследования способов борьбы со СПИДом.
Обновлено вчера в 18:35
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Екатеринбурге по делу о взятке задержали замначальника УФССП

Обновлено в 03:02
Кино

Новые «Звёздные войны» снимут по игре «Звёздные войны»

Фильмы серии «Звёздные войны» породили массу сопутствующих развлечений, в том числе видеоигры.
Обновлено в 05:22
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