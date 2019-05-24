Экономика
В России запретили табло с курсами валютГазета.Ru 05:09
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
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Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
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Обновлено в 04:58
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Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео
В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
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Умерла историк Наталия Басовская
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В Туле госпитализировали полицейского после нападения на него
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Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
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Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
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Глава британского кабинета министров Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку.
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Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
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Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
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Депутат сената Казахстана Али Бектаев призвал министерство здравоохранения республики пересмотреть нормативы на строительство учреждений здравоохранения, сообщает 24 мая агентство «Казинформ».
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В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
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Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
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Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Кино
Новые «Звёздные войны» снимут по игре «Звёздные войны»
Фильмы серии «Звёздные войны» породили массу сопутствующих развлечений, в том числе видеоигры.
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