Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «У некоторых игроков „МЮ“ разбиты носы и колени»Спорт-Экспресс 12:02

Лестер — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
9′
Маркус Рэшфорд
20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
32′
42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
62′
67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
74′
78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
84′
90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
90′+3′
90′+3′
Антони Марсьяль
У некоторых разбиты носы и колени.
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