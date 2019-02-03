Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «У некоторых игроков „МЮ“ разбиты носы и колени»Спорт-Экспресс 12:02
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
|9′
Маркус Рэшфорд
|20′
Джесси Лингард
Джейми Варди
|32′
|42′
Неманья Матич
Нампалис Менди
|45′
Джеймс Мэддисон
Рашид Геззаль
|62′
|67′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
Демарай Грэй
Синдзи Окадзаки
|74′
|78′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
|80′
Люк Шоу
Рашид Геззаль
|82′
Нампалис Менди
Келечи Ихеаначо
|84′
|90′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Онийнье Ндиди
|90′+3′
|90′+3′
Антони Марсьяль
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|14
|14
|Фолы
|9
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
14
Перейра
6
Эванс
15
Магуайр
3
Чилуэлл
20
Окадзаки
8
Ихеаначо
31
Геззаль
25
Ндиди
19
Барнс
9
Варди
1
Де Хеа
18
Янг
3
Байи
2
Линделёф
23
Шоу
4
Джонс
21
Эррера
6
Погба
31
Матич
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Обновлено в 07:36
Театры
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии
В городе Энгельсе Саратовской области порядка 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в связи с аварией, произошедшей на сетях водоканала.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште
Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Начинаются подводные поиски пропавшего самолета, на котором летел Сала
Подводные поиски самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который пропал над Ла-Маншем в январе, начинаются в воскресенье, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:30
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн
Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Происшествия
Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах
Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Петербуржцы застряли в холодном «Аллегро» в Финляндии
Обновлено в 12:33
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Происшествия
МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки
Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено в 16:35
Технологии
Из YouTube могут убрать кнопку «дизлайк»
Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео YouTube в данный момент рассматривают идею удаления из сервиса кнопки «дизлайк» («не нравится»), при помощи которой зрители выражают свое негативное отношение к контенту.
Обновлено в 04:12
Происшествия
У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей
В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Пентагон в семь раз увеличит количество военных на границе с Мексикой
Обновлено в 16:55
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Спорт
Трусова побила рекорды Загитовой и Медведевой на юниорском ЧМ
Трусова получила за свой прокат 164,44 балла, что больше мирового рекорда, установленного Загитовой 28 сентября 2018 года (158,50).
Обновлено в 16:19
Футбол
«Реал» разгромил «Алавес» в матче Испании
Обновлено в 16:48
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками
Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Три человека погибли в московском гараже, отравившись угарным газом
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, следователи предполагают, что люди погибли, отравившись угарным газом от заведенного автомобиля.
Обновлено в 16:37
Экономика
На российском рынке упали цены на iPhone XR
Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео
Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
Обновлено вчера в 00:56
Общество
Названа самая популярная среди российской молодежи профессия
Профессия "предприниматель" снова набирает популярность среди молодежи.
Обновлено в 16:49