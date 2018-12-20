Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Спорт-Экспресс
15:26

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе. 45-летний норвежец будет руководить "красными дьяволами" до конца текущего сезона.
Спорт-Экспресс15:26

Подробнее о событии

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Спорт-Экспресс15:26

Сульшер: чувствую, что вернулся домой, планирую насладиться этим путешествием

Чемпионат15:00

Уле-Гуннар Сульшер — о первом дне в «МЮ»: «Я чувствую, что вернулся домой»

Матч ТВ14:56

Уле-Гуннар Сульшер — о первом дне в «МЮ»: «Я чувствую, что вернулся домой»

Sportbox.RU14:56

Сульшер: «Чувствую, что я вернулся домой»

Soccer.ru14:43

Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?

LiveSport.ru05:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Футбол

Казанский «Зенит» обыграл «Руселаре» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде провел матч с бельгийским клубом «Руселаре» в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Барселона» арендовала защитника

Обновлено в 13:42
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено в 18:47
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, пробился в четвертьфинал Кубка Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Футбол

«Интер» вновь попытается купить Модрича

Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:40
Футбол

На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в скором времени на домашней арене клуба могут пройти мирового масштаба спортивные мероприятия, в том числе поединки UFC и Матчи звезд НБА.
Обновлено в 16:24
Футбол

Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек

"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
Обновлено в 12:53
Футбол

Руководство «Реала» не рассматривает вариант с приглашением Моуриньо

Увольнение Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" породило разговоры о возможном возвращении португальца в "Реал", переживающий непростое время.
Обновлено в 19:19
Футбол

Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири рассказал, как болельщики разных клубов отнеслись к победе над «МЮ» в прошлом туре чемпионата Англии.
Обновлено в 14:36
Футбол

Алекс Сандро продлил контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» согласовал условия нового контракта с игроком обороны Алексом Сандро. Новое соглашение бразильца рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 17:42
Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 12:11
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

Глушаков заявил о желании возглавить «Спартак»

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков заявил, что в будущем хотел бы стать главным тренером "красно-белых".
Обновлено в 06:20
Футбол

«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения

«Пари Сен-Жермен» поздравил французского нападающего Килиана Мбаппе с днем рождения. 20 декабря Мбаппе исполняется 20 лет.
Обновлено в 10:50
Футбол

Вице-президент «Монако» Васильев: «Все, что не убивает, делает нас сильнее»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал текущую ситуацию в клубе. Красно-белые идут в зоне прямого вылета из Лиги 1.
Обновлено в 11:57
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное