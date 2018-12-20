Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе. 45-летний норвежец будет руководить "красными дьяволами" до конца текущего сезона.
Спорт-Экспресс15:26
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Футбол
Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
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Футбол
«Арсенал» может в январе отдать Озила в аренду
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду в зимнее трансферное онко.
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Волейбольный «Зенит» обыграл «Кнак» в Лиге Чемпионов
"Зенит" в рамках второго тура волейбольной Лиги чемпионов на выезде встречался с бельгийским клубом "Кнак".
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Мурильо официально стал игроком «Барселоны»
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Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов
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Футбол
«Интер» вновь попытается купить Модрича
Руководство «Интера» попытается следующим летом приобрести полузащитника «Реала» Луку Модрича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Футбол
Мутко в РФС может сменить сын Жириновского
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Футбол
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Футбол
На стадионе «Зенита» намерены провести турнир UFC и Матч звезд НБА
Обновлено в 16:24
Футбол
Новый стадион «Эвертона» будет рассчитан на 52 тысячи человек
"Эвертон" объявил, что новая арена клуба, постройка которой еще не началась, будет вмещать 52 тысячи человек.
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Футбол
Алекс Сандро заключил новый контракт с «Ювентусом»
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Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
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Шердан Шакири: «Меня обвиняли в увольнении Моуринью»
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Футбол
«ПСЖ» поздравил Мбаппе с днем рождения
Обновлено в 10:50
Футбол
СМИ: ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к форварду «Саутгемптона»
К 27-летнему футболисту проявляют интерес ЦСКА и «Спартак», утверждает Calciomercato.
Обновлено в 19:56