Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»
Спорт-Экспресс
15:26

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что собирается насладиться работой в манчестерском клубе. 45-летний норвежец будет руководить "красными дьяволами" до конца текущего сезона.
Спорт-Экспресс15:26

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Уле Гуннар Сульшер: «Собираюсь насладиться работой в „МЮ“»

Спорт-Экспресс15:26

Сульшер: чувствую, что вернулся домой, планирую насладиться этим путешествием

Чемпионат15:00

Уле-Гуннар Сульшер — о первом дне в «МЮ»: «Я чувствую, что вернулся домой»

Матч ТВ14:56

Уле-Гуннар Сульшер — о первом дне в «МЮ»: «Я чувствую, что вернулся домой»

Sportbox.RU14:56

Сульшер: «Чувствую, что я вернулся домой»

Soccer.ru14:43

Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?

LiveSport.ru05:23
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Футбол

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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