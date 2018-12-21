Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «Ни секунды не раздумывал над предложением „МЮ“»
Спорт-Экспресс
04:51

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что не колебался, соглашаясь на переход в "МЮ". Норвежец будет работать с командой до конца сезона, а потом вернется в "Мольде".
Спорт-Экспресс04:51

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Бомбардир.ру05:20

Сульшер: «Уже связывался с Фергюсоном, никто не даст совета лучше»

Sport24.ru04:23
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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