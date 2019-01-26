Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ сделал большой шаг вперед»Спорт-Экспресс 00:09
Кубок Англии, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
Шкодран Мустафи
|21′
|31′
Алексис Санчес
|33′
Джесси Лингард
Пьер-Эмерик Обамеянг
|43′
Лоран Косельни
|54′
Алекс Ивоби
Месут Озил
|64′
Лоран Косельни
Маттео Гендузи
|64′
|68′
Эшли Янг
|72′
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
|72′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
|76′
Джесси Лингард
|82′
Антони Марсьяль
Сеад Колашинац
|86′
|86′
Маркус Рэшфорд
|88′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Маттео Гендузи
|90′+1′
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Чех
15
Мэйтленд-Найлс
20
Мустафи
29
Гендузи
31
Колашинац
11
Торрейра
34
Джака
8
Рэмзи
9
Ляказетт
14
Обамеянг
10
Озил
22
Ромеро
18
Янг
3
Байи
2
Линделёф
23
Шоу
21
Эррера
31
Матич
6
Погба
4
Джонс
10
Рэшфорд
11
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
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