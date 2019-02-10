Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «МЮ» сможет дать хороший бой «ПСЖ»Спорт-Экспресс 10:02
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб сможет дать бой "ПСЖ" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:34, Ашберн
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Футбол
«Манчестер Сити» устроил «Челси» разгром
Обновлено в 13:08
Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Общество
Эксперт назвал причины нашествия медведей на Новой Земле
Изменение климата стало причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок
Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле
Обновлено в 06:48
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Музыка
Украину на Евровидении может представить россиянка
Обновлено в 12:31
Кино
Дядя Федор влюбится в новой серии «Возвращения в Простоквашино»
Один из главных героев «Возвращения в Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседскую девочку Олю в новом эпизоде мультфильма, рассказали в «Союзмультфильме».
Обновлено в 02:05
Музыка
Mac Lethal установил мировой рекорд по скорости читки рэпа
Обновлено в 02:12
Происшествия
Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста
Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Политика
В Белом доме задумались о новом шатдауне
Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 12:02
Авто
Показан салон автомобиля, который заменит в ЕС Ford EcoSport
Компания Ford недовольна продажами кроссовера EcoSport на европейском рынке, поэтому для местных покупателей будет предложена другая модель.
Обновлено в 13:16
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Продававшую младенца женщину задержали в Нижегородской области
В Нижегородской области мать пятерых детей пыталась продать семейной паре из Москвы чужого новорожденного ребенка.
Обновлено в 12:19
Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 07:14