Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен был вести 2:0 к пятой минуте»Спорт-Экспресс 12:50

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче чемпионата Англии (3:2). Победный мяч "МЮ" провел на 89-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер — об игре с «Саутгемптоном»: именно из-за таких матчей мы седеем

Чемпионат13:25

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен был вести 2:0 к пятой минуте»

Спорт-Экспресс12:50

Сульшер: «Впереди матч с ПСЖ, в котором нам нечего терять»

Soccer.ru12:26

Сульшер - о матче с "ПСЖ": "Манчестер Юнайтед" неоднократно совершал великие камбэки"

Евро-футбол.ру12:40

Сульшер: «Я решил, что буду наслаждаться каждой секундой, пока я в „МЮ“»

Бомбардир.ру15:39

Оле-Гуннар Сульшер: «Победа далась „МЮ“ очень тяжело. Вот из-за чего мы седеем»

Sports.ru12:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы

Обновлено в 15:04
Происшествия

Источник сообщил об эвакуации ТЦ «Мега» на Тёплом Стане

«Позвонил неизвестный, который сообщил о минировании ТЦ «Мега» на Тёплом Стане, полиция работает», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 16:42
Политика

В Греции россиянина задержали по запросу Украины

В Греции по запросу Украины задержали российского специалиста в энергетической отрасли Евгения Калинина, сообщил адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 15:37
Политика

Националисты призвали посадить в тюрьму Порошенко после марша в Киеве

Обновлено в 16:33
Футбол

Гол Ракитича принес «Барселоне» победу над «Реалом»

Обновлено в 16:36
Футбол

«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

Следственный комитет России предъявил основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве

Обновлено в 15:42
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил НАК в матче чемпионата Голландии

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над НАК из Бреды в матче 24-го тура чемпионата Голландии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

Обновлено в 07:39
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера готов пожать руку Глушакову

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера сказал, что спокойно может пожать пожмет руку полузащитнику красно-белых Денису Глушакову, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Алжире в ходе протестов пострадали более 60 человек

Обновлено в 01:24
Политика

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини от имени Евросоюза предупредила режим Мадуро, что поползновения на свободу и безопасность председателя Национального собрания Хуана Гуайдо вызовут очередную негативную реакцию международного сообщества.
Обновлено в 13:17
Хоккей

Болельщики «Спартака» устроили драку с полицией во время матча со СКА

Обновлено в 14:03
Космос

Появилось видео запуска новейшего корабля Dragon-2 к МКС

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео запуска частного пилотируемого корабля Dragon-2 (Crew Dragon) к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

Обновлено в 07:02
Политика

В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США

Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Политика

Трамп: КНДР не предлагала частичную отмену санкций на саммите в Ханое

На пресс-конференции в Ханое после окончания встречи с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь своего ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна.
Обновлено в 15:44
Политика

Тимошенко пообещала вернуть деньги вкладчикам Сбербанка времен СССР

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения.
Обновлено в 14:35
Футбол

Головин помог «Монако» сыграть вничью с «Анже», сделав голевой пас

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал автором голевой передачи в гостевом матче 27 тура чемпионата Франции против "Анже".
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Срочное заявление Армии ЛНР: силы РЭБ ВСУ атакуют технику ОБСЕ

«Исполняя преступные приказы Наева, украинская сторона активно препятствует работе миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки в регионе, пытаясь скрыть запрещённое Минскими соглашениями вооружение, размещённое вне мест хранения», — подытожил представитель республиканской Народной милиции.
Обновлено в 12:18
Общество

Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:40
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»

Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Вдова Децла обвинила Толмацкого-старшего в «объявлении войны»

Юлия Толмацкая, вдова рэпера Децла, обвинила отца музыканта - продюсера Александра Толмацкого - в "объявлении войны".
Обновлено в 10:03
Хоккей

«Эдмонтон» одержал победу над «Коламбусом» в матче НХЛ

"Эдмонтон Ойлерз" нанес поражение "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:09
Политика

Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в России

Обновлено в 16:49
Происшествия

Адвоката Галину Музыку, чей подзащитный обвинил полицейских в избиении, нашли мертвой в Иркутской области

Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
Обновлено в 14:59
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное