Футбол

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен был вести 2:0 к пятой минуте»Спорт-Экспресс 12:50

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче чемпионата Англии (3:2). Победный мяч "МЮ" провел на 89-й минуте.
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Сульшер — об игре с «Саутгемптоном»: именно из-за таких матчей мы седеем

Чемпионат13:25

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен был вести 2:0 к пятой минуте»

Спорт-Экспресс12:50

Оле-Гуннар Сульшер: «Победа далась „МЮ“ очень тяжело. Вот из-за чего мы седеем»

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Сульшер: «Я решил, что буду наслаждаться каждой секундой, пока я в „МЮ“»

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Сульшер - о матче с "ПСЖ": "Манчестер Юнайтед" неоднократно совершал великие камбэки"

Евро-футбол.ру12:40

Сульшер: «Впереди матч с ПСЖ, в котором нам нечего терять»

Soccer.ru12:26
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Следом президент Украины подошел к девушке, улыбаясь, похлопал ее по плечу, потребовал выключить телефон.
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Как во Франции прошла 16-я акция протестов «жёлтых жилетов»

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В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку на Люблинской улице, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
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Браудер заявил о предъявлении еще одного обвинения в убийстве

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Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес с иронией ответил на планирующиеся санкции Штатов против руководства республики.
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По итогам саммита была принята декларация, в которой говорится об угрозе со стороны России и геополитическом значении Крымского моста, сообщает румынское агентство Actmedia.
Обновлено в 03:55
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Экс-супруга депутата отрицает слова о «нищебродах»

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина певица Илона Столье заявила, что данные о её посте с предложением изолировать «нищебродов» являются ложью.
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Как рассказал интернет-изданию «Медиазона» член региональной Общественной наблюдательной комиссии Павел Глущенко, женщина должна была взять объяснение у своего подзащитного Михаила Загвоздина.
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Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию с 47 лет

Россияне получат право выходить на досрочную пенсию, как это уже происходит в ряде европейских стран.
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За несколько дней до смерти 88-летний Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину.
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За беженцами лагеря «Эр-Рукбан» едет колонна автобусов

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Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле.
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Источник сообщил об эвакуации ТЦ «Мега» на Тёплом Стане

Столичный торговый центр «Мега» на Тёплом Стане эвакуирован после сообщения о минировании объекта.
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Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

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На пресс-конференции в Ханое после окончания встречи с Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян потребовал отмены всех санкций в обмен на ликвидацию одного лишь своего ядерного центра в Йонбене в 80 км к северу от Пхеньяна.
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Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь»

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Илон Маск показал запуск Crew Dragon и видео внутри корабля

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео запуска в беспилотном режиме космического корабля Crew Dragon, а также кадры из его кабины.
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Петербург стоит в пробках из-за снегопада

Город на Неве в субботу стоит в пробках из-за снегопада. ГУ МЧС РФ по Петербургу предупреждало горожан, что 2 марта ожидается метель.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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