Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче чемпионата Англии (3:2). Победный мяч "МЮ" провел на 89-й минуте.

Уле Гуннар Сульшер: «„МЮ“ должен был вести 2:0 к пятой минуте»

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