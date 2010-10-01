Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал уход из клуба Алексиса Санчеса. Чилиец накануне перешел в «Интер».

Уле Гуннар Сульшер: «Алексису нужно было уйти»

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